Россия подписала Конвенцию ООН против киберпреступности. Об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ.

Договор подписал генпрокурор России Александр Гуцан. Отмечается, что документ является первым в мире глобальным международным договором в области информационной безопасности. Он был разработан по инициативе Генпрокуратуры России при координирующей роли МИД РФ.

Ранее был раскрыт ущерб от киберпреступлений в России. По данным Генпрокуратуры, за последние пять лет злоумышленники похитили у россиян сотни миллиардов рублей.

Перед этим стало известно, что в России задумались о введении нового отягчающего обстоятельства при киберпреступлениях. Уточнялось, что им могут стать дипфейки.