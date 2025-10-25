Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил в интервью ТАСС, что работа в отношениях между Москвой и Вашингтоном продолжается сразу по нескольким направлениям.

«Работа ведется не на одном треке. И хорошо, что двусторонние отношения не зацикливаются исключительно на украинском конфликте», — сказал дипломат.

По словам Мирошника, стремление европейских стран свести повестку исключительно до украинского вопроса направлено на то, чтобы создать барьер, не позволяющий Вашингтону и Москве возобновить отношения до урегулирования конфликта на Украине.

Мирошник: европейские элиты хотят через конфликт на Украине ослабить РФ

Дипломат считает, что в Европе хотят, чтобы все взаимоотношения между двумя крупнейшими мировыми игроками проходили, например, через Лондон или Брюссель, но не напрямую.

По словам генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, администрация президента США Дональда Трампа очень хочет понять позицию России. По его мнению, «хороший диалог» является тем, что «отличает» главу Белого дома и его команду.

