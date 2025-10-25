Сергей Миронов избран председателем "Справедливой России"

В Москве прошел XV съезд партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Делегаты внесли ряд изменений в устав партии и избрали руководителей на следующий срок.

© Российская Газета

Партия вернула себе название, которое носила до 2021 года. Теперь это Социалистическая партия "Справедливая Россия".

Изменения постигли структуру руководства политической силы. В партии отказались от института сопредседателей. У нее будет один председатель, один первый заместитель председателя и два зампреда. Срок полномочий руководящих органов партии увеличен с 2,5 до 4 лет.

Лидером партии был избран Сергей Миронов. Делегаты съезда поддержали его кандидатуру единогласно. Полномочиями первого заместителя наделен вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, мандаты заместителей получили писатель Захар Прилепин и руководитель аппарата думской фракции Руслан Татаринов.

Съезд партии завершится только в следующем году. Ближе к лету партия намерена провести вторую его часть, чтобы определить кандидатов для выборов в Государственную Думу девятого созыва. Сергей Миронов уверен, что в следующей Госдуме партийная фракция будет, и он поставил задачу увеличить ее численность.