Рядовые жители западных государств не знают, что Россия ранее предлагала позволить ей вступить в Североатлантический альянс. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в интервью журналистке Ларе Логан.

«Но [в западных странах] есть также много людей, которые действительно дезинформированы, которые не понимают реальных российских интересов. А ведь РФ просто не хотела, чтобы НАТО слишком сильно приближалась к ее границам, потому что это экзистенциальная угроза для России», — пояснил он.

«И представьте, готов поспорить, что 99,999 процентов американцев не знают, что президент [России Владимир] Путин предлагал вступить в НАТО», — заявил Дмитриев.

Ранее спецпредставитель президента России рассказал, что сторонники продолжения конфликта на Украине имеют финансовые интересы, связанные в том числе с военными контрактами.