Россия, США и Украина находятся на пороге достижения дипломатической договоренности по украинскому конфликту. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNN.

«Я считаю, Россия, США и Украина близки к дипломатической договоренности», — заявил Дмитриев. Он подчеркнул, что прекращение огня не является самоцелью для Москвы: «Россия хочет не прекращения огня, но окончательного разрешения конфликта. Прекращение огня всегда может быть нарушено, это временное решение. Люди могут использовать его для перевооружения и подготовки к продолжению конфликта», — пояснил глава РФПИ.

Посланник Путина озвучил требования РФ для мирных переговоров по Украине

По словам Кирилла Дмитриева администрация президента США Дональда Трампа выражает заинтересованность в изучении российской позиции, передает «Царьград». Он отметил, что налаживанию диалога между двумя государствами препятствуют Европейский союз и Великобритания, поскольку сближение России и Соединенных Штатов воспринимается ими как потенциальная угроза собственным интересам.