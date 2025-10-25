Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что европейские элиты хотят посредством конфликта на Украине ослабить и разграбить Россию. Об этом сообщает ТАСС.

«Их (Европейских элит. — «Газета.Ru») задача — максимально разжигать этот конфликт, продолжать вливание денег и вооружений, поскольку это связано с их личным будущим, с возможностью выделения колоссальных средств на продолжение военных действий и сохранением колониальной стратегии. Весь украинский трек для них направлен на ослабление России и ее последующее разграбление», — отметил Мирошник.

Поэтому, по словам посла, в Европе стремятся продолжит конфликт любыми средствами, пытаясь реализовать свои колониальные амбиции за счет России.

До этого глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине.

По словам Дмитриева, в Москве хотели бы именно дипломатического завершения российско-украинского конфликта.

