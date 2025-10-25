Посланник Путина озвучил требования РФ для мирных переговоров по Украине

Россия выступает за мирное дипломатическое урегулирование конфликта вокруг Украины. Об этом заявил директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, позиция Москвы остается последовательной.

«Мы все хотим, чтобы этот конфликт завершился дипломатически», — заявил Дмитриев в интервью СNN. Он также сказал, что Россия хочет как можно скорее положить конец этому конфликту.

В России заявили о движении Украины к более реалистичной позиции

Глава РФПИ в ходе визита в Соединенные Штаты отметил, что Украина демонстрирует переход к более прагматичному подходу относительно урегулирования конфликта, передает RT. При этом, по его словам, Европа предпринимает многократные попытки сорвать любой прямой диалог президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, пишет телеканал 360.