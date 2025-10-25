Дмитриев заявил о попытках Европы вмешаться в дела России

Континентальная Европа и Великобритания пытаются вмешаться в дела России. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, его слова приводит РИА Новости.

«Они пытаются вмешиваться в дела России. Они пытаются подрывать наше правительство. Они пытаются поставить под угрозу наши отношения с США», — сказал Дмитриев.

Ранее спецпредставитель президента России заявил, что сторонники продолжения конфликта на Украине имеют финансовые интересы, связанные в том числе с военными контрактами.