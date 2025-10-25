Дмитриев заявил о попытках Европы вмешаться в дела России
Континентальная Европа и Великобритания пытаются вмешаться в дела России. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, его слова приводит РИА Новости.
Посланник Путина назвал человека из команды Трампа, положительно настроенного к РФ
Ранее спецпредставитель президента России заявил, что сторонники продолжения конфликта на Украине имеют финансовые интересы, связанные в том числе с военными контрактами.