Посланник Путина назвал человека из команды Трампа, положительно настроенного к РФ

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил интерес к тому, чтобы глубже разобраться в позиции России по ключевым вопросам, связанным с текущей международной повесткой. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в интервью журналистке Ларе Логан.

«У Стивена Уиткоффа есть сильное желание понять позицию России, по-настоящему разобраться в ее логике, потому что только через понимание логики можно или ей следовать, или ее модифицировать и предлагать что-то», — заявил спецпредставитель президента РФ.

По его оценке, такое понимание позволяет обеим сторонам искать общие точки соприкосновения, а также формировать более прагматичный подход к решению комплексных вопросов.

Дмитриев отметил роль Мелании Трамп в воссоединении детей РФ и Украины с семьями

Россия и США ведут переговоры о новом обмене заключенными — обсуждаются не только случаи, вызвавшие громкий общественный резонанс, но и менее известные эпизоды, сообщил Дмитриев. По его словам, консультации с американской стороной продолжаются. В рамках интервью он также обратил внимание на постепенные изменения позиции украинских властей по вопросам урегулирования вооруженного конфликта. По его оценке, Киев начинает занимать более прагматичную и реалистичную позицию, что позволяет рассчитывать на прогресс в переговорах в будущем.