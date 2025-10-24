В РФПИ рассказали, кто контролирует нарративы в медиапространстве

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в интервью журналистке Ларе Логан, что часть нарративов в медиапространстве контролируют глобалисты.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам не нравится в глобалистских элитах, что они контролируют значительную часть нарративов мейнстримных медиа. Прорваться сквозь эти нарративы в информационном пространстве очень сложно», — отметил Дмитриев.

Он уточнил, что российская точка зрения «совершенно не глобалистская». По словам Дмитриева, российская повестка — «консервативная, основанная на традиционных ценностях».

Дмитриев также заявлял, что Украина движется к более реалистичной позиции по урегулированию вооруженного конфликта с Россией.

Он подчеркнул, что считает важным завершение украинского конфликта , однако, по его мнению, нужно иметь реалистичные ожидания о том, каким может быть реальное решение — нужно учесть, что приемлемо для России и что приемлемо для Украины.