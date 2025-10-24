Дмитриев отметил роль Мелании Трамп в воссоединении детей РФ и Украины с семьями

Первая леди США Мелания Трамп сыграла важную и сбалансированную роль в усилиях по воссоединению детей из России и Украины с их семьями.

Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Мелания Трамп сыграла действительно очень важную, позитивную и сбалансированную роль и очень быстро добилась результатов: восемь детей воссоединились со своими семьями, в том числе одна русская девочка из Украины", - сказал он в интервью журналистке Ларе Логан.

Дмитриев добавил, что публикуемые СМИ данные о тысячах детей, которые оказались в отрыве от своих семей, сильно завышены.

"Я предоставлю вам возможность подсчитать цифры, но фактическое количество дел, которые она (уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - прим. ТАСС) официально получила от Украины, в основном в 100 раз ниже, чем сообщают некоторые новостные издания", - добавил глава РФПИ.

"Мелания Трамп очень помогла в решении этих вопросов, и мы надеемся, что она также привнесет некоторую прозрачность в эту проблему, потому что с каждой стороны звучит так много цифр", - резюмировал он.

Львова-Белова ранее говорила, что президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу Мелании Трамп принять участие в судьбе детей, пострадавших в ходе боевых действий на Украине. В результате первая леди США присоединилась к регулярной работе по воссоединению детей со своими близкими.

Сама Мелания Трамп сообщала, что обсудила с Путиным тему украинских детей, находящихся в РФ. По ее словам, Путин ответил на ее письмо по этому вопросу, выразив готовность взаимодействовать напрямую и предоставив подробности. Послание американской первой леди было передано российскому лидеру во время саммита РФ и США на Аляске, который состоялся 15 августа. В этом письме она призвала президента России к защите детей, отметив, что он способен сделать это "одним росчерком пера".