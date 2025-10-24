К продолжению конфликта на Украине призывают люди, которые имеет связи с военными контрактами и экономические интересы. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

Ранее он заявил, что страны Евросоюза предпринимают многочисленные попытки сорвать прямой диалог между Россией и США, поскольку их экономика «плачевна».

«Есть люди, которые говорят, что хотят войны, потому что у них есть связи с военными подрядчиками, миллиарды долларов экономических интересов и так далее», — сказал Дмитриев.

По его словам, также существует много людей, которые дезинформированы и не понимают истинных интересов РФ.