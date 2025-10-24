Европейские страны предпринимают многочисленные попытки сорвать прямой диалог между Россией и США в целом и между президентами стран Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в частности. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель российского главы по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

Он отметил, что в первую очередь попытки сорвать диалог РФ и США наблюдаются со стороны Великобритании. По мнению Дмитриева, это связано с тем, что экономика Евросоюза, в том числе Британии, плачевна.

«Мы видим очень большое количество попыток со стороны европейских коллег сорвать любой прямой диалог России и США, любой прямой диалог Путина и Трампа», — сказал он.

Дмитриев напомнил, что во времена премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона «фактически уже было мирное соглашение между Украиной и Россией». Однако британский политик, получив миллион фунтов от своих спонсоров, решил сорвать его заключение.