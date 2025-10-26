Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел встречи с представителями администрации США, сообщают информационные агентства.

Встречи прошли 24 и 25 октября. 26 октября ожидается продолжение переговоров, сообщил источник РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев подтвердил прибытие в США. Он анонсировал переговоры с представителями администрации США во время визита.