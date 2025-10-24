Захарова предупредила ЕС о последствиях за замашки на роль глобального полицейского

Lenta.ru

Замашки Европейского союза (ЕС) на роль глобального полицейского несут определенные последствия для блока, который все больше изолирует себя на мировой арене. С таким предупреждением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментарий дипломата размещен на официальном сайте министерства.

Захарова обратилась к ЕС с предупреждением
Захарова обвинила Евросоюз в шантаже все большего числа третьих стран распространением «вторичных» санкций за связи с Россией.

«Только в рамках последнего санкционного пакета рестрикции разного рода под надуманными предлогами введены против экономоператоров из КНР, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, ОАЭ, Индии, Таиланда, КНДР», — отметила дипломат.

Представитель МИД добавила, что таким образом ЕС поставил себя в позицию диктующего «собственные условия торгово-экономического сотрудничества между суверенными государствами».

«В ЕС явно не отдают себе отчет, что подобные замашки на роль "глобального полицейского" (или, если хотите, "таможенника") гарантированно не останутся без последствий для места и роли этого объединения в мире», — заключила Захарова.