Захарова обратилась к ЕС с предупреждением

Замашки Европейского союза (ЕС) на роль глобального полицейского несут определенные последствия для блока, который все больше изолирует себя на мировой арене. С таким предупреждением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментарий дипломата размещен на официальном сайте министерства.

Захарова обвинила Евросоюз в шантаже все большего числа третьих стран распространением «вторичных» санкций за связи с Россией.

«Только в рамках последнего санкционного пакета рестрикции разного рода под надуманными предлогами введены против экономоператоров из КНР, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, ОАЭ, Индии, Таиланда, КНДР», — отметила дипломат.

Представитель МИД добавила, что таким образом ЕС поставил себя в позицию диктующего «собственные условия торгово-экономического сотрудничества между суверенными государствами».