Захарова: Брюссель упорно следует самоубийственному для ЕС курсу

В Брюсселе не верят в успех санкций против России, но упорно следуют самоубийственному для Евросоюза курсу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что еще накануне принятия 19-го пакета антироссийских санкций глава евродипломатии Кая Каллас заявила о том, что ЕС уже приступил к работе над следующим.

«Получается, что даже в Брюсселе не верят в эффективность санкционного давления на Россию, но с упорством, достойным лучшего применения, продолжают этот становящийся все более самоубийственным для самого Евросоюза курс», — добавила Захарова.

По ее словам, речь идет не только о значительном ущербе для экономики и социальной сферы стран-членов ЕС, но и все большей их изоляции на международной арене.