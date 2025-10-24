В МИД РФ осудили новый пакет санкций ЕС против России

Москва обратила внимание на информацию об утверждении 23 октября Советом ЕС очередного, 19-го по счету, "пакета" нелегитимных односторонних санкций против России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос СМИ.

На Смоленской площади напомнили, что новый пакет включает запрет на поставки российского сжиженного природного газа в ЕС до конца 2026 года, ограничения против компаний нефтяного сектора, таких как "Роснефть" и "Газпромнефть", меры против так называемого российского "теневого" флота, ряда российских и иностранных банков, а также запрет на экспорт некоторых товаров. Кроме того, были расширены персональные санкции против физических и юридических лиц и введен уведомительный порядок для перемещения российских дипломатов в Шенгенской зоне за пределы страны аккредитации.

"В Брюсселе старательно "поскребли по сусекам" для того, чтобы наполнить очередной антироссийский санкционный "пакет", - отметила Захарова.

Официальный представитель МИД России указала на слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Кайи Каллас, которая еще до принятия 19-го пакета сообщила о начале работы над следующим, что, по мнению дипломата, свидетельствует о неверии Брюсселя в эффективность санкций.

"ЕС уже приступил к работе над следующим", - процитировала она Каллас, подчеркнув, что такой курс становится все более разрушительным для экономики и социальной сферы стран ЕС.

По словам дипломата, Брюссель, борясь с обходом санкций, изолирует себя на мировой арене, вводя ограничения против компаний из Китая, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, ОАЭ, Индии, Таиланда и КНДР под надуманными предлогами.