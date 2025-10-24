В МИД РФ осудили новый пакет санкций ЕС против России, назвав его нелегитимным
Москва обратила внимание на информацию об утверждении 23 октября Советом ЕС очередного, 19-го по счету, "пакета" нелегитимных односторонних санкций против России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос СМИ.
На Смоленской площади напомнили, что новый пакет включает запрет на поставки российского сжиженного природного газа в ЕС до конца 2026 года, ограничения против компаний нефтяного сектора, таких как "Роснефть" и "Газпромнефть", меры против так называемого российского "теневого" флота, ряда российских и иностранных банков, а также запрет на экспорт некоторых товаров. Кроме того, были расширены персональные санкции против физических и юридических лиц и введен уведомительный порядок для перемещения российских дипломатов в Шенгенской зоне за пределы страны аккредитации.
Официальный представитель МИД России указала на слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Кайи Каллас, которая еще до принятия 19-го пакета сообщила о начале работы над следующим, что, по мнению дипломата, свидетельствует о неверии Брюсселя в эффективность санкций.
По словам дипломата, Брюссель, борясь с обходом санкций, изолирует себя на мировой арене, вводя ограничения против компаний из Китая, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, ОАЭ, Индии, Таиланда и КНДР под надуманными предлогами.
"Заигравшись в собственную исключительность, ЕС шантажирует все большее число третьих стран распространением "вторичных" санкций", - заявила Захарова, отметив, что попытки ЕС играть роль "глобального полицейского" или "таможенника" не останутся без последствий для его международного положения. "Россия решительно осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры. Все больше стран разделяют и поддерживают такой подход. Разумеется, с нашей стороны в ответ на очередной санкционный "пакет" Евросоюза последуют действенные жесткие шаги", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.