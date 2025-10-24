Дмитриев опубликовал фото с маршрутом самолета на фоне новостей о визите в США

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опубликовал пост с фото маршрута самолета над США на фоне новостей о его поездке в страну.

На фотографии в Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) изображен маршрут самолета, пролетающего рядом с американскими городами Спрингфилд, Бристоль, а также изображена реки Гудзон и Коннектикут. Он сопроводил пост песней Басты "На заре".

© Соцсети

Ранее источник ТАСС сообщил, что Дмитриев в рамках визита в США встретится со спецпосланником американского президента по миротворческим миссиям Стивеном Уиткоффом и другими политиками. Портал Axios со ссылкой на источник сообщал, что встреча Уиткоффа и Дмитриева может пройти 25 октября в Майами.