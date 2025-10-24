Названо возможное место встречи Уиткоффа и Дмитриева

В СМИ появилась информация о возможном месте встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева. Об этом сообщает Axios.

Согласно информации издания, встреча может состояться в Майами. Ожидается, что она пройдет 25 октября. При этом, ранее в СМИ появилась информация о том, что Дмитриев уже находится в США.

«Специальный представитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев посещает США и, как ожидается, встретится с посланником Белого Дома Стивом Уиткоффом в Майами», — сообщает издание.

Ранее Уиткофф заявил о «мировом тренде» на мирные соглашения.