Захарова заявила о масштабной западной кампании вокруг встречи в Будапеште

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о массовой информационной атаке, направленной на подрыв российско-американских переговоров в столице Венгрии.

В ходе сессии «СМИ, новые медиа и дипломатия: вызовы и возможности» на VIII Глобальном форуме молодых дипломатов Захарова рассказала, что, по ее словам, за последние несколько дней была организована масштабная информационная атака, передает ТАСС.

Она отметила, что в атаке были задействованы не только традиционные СМИ, но и искусственный интеллект.

«Мы видели информационную атаку с участием всего: и искусственного интеллекта, и традиционных СМИ, и корреспондентов в связи с теми переговорами, которые должны были состояться в Будапеште. Страны договорились и готовились к встрече», – сказала спикер МИД.

По оценке Захаровой, кампания формировала ощущение у людей во всем мире, что встреча якобы будет отменена. Она отметила, что эта информационная волна охватила планету, создавая впечатление, что переговоры не нужны или не состоятся.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что саммит России и США в Будапеште скорее перенесли, чем отменили.

Напомним, Трамп заявил, что встреча с Путиным, которая планировалась в Будапеште, отменена, но не исключил возможность проведения переговоров в будущем.