"Вправить мозги": Захарова решила отправить Пугачевой одну книгу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала певице Алле Пугачевой и другим уехавшим из России гражданам прочитать книгу итальянского журналиста Элизео Бертолази о конфликте на Украине, чтобы «наконец открыть глаза» и узнать правду.

С таким заявлением, как передает ТАСС, дипломат выступила на презентации этой книги.

«Вот, например, я думаю, что Пугачевой будет эта книга интересна. Пусть почитает», — сказала Захарова, предложив отправить несколько десятков экземпляров россиянам, которые, по ее словам, считают, что им «на расстоянии виднее».

Представитель внешнеполитического ведомства жестко раскритиковала покинувших страну сограждан, которые, по ее мнению, теперь «претендуют на то, что они нас будут поучать, вправлять нам мозги». Она противопоставила их итальянскому журналисту, который, в отличие от них, 11 лет видел «все те ужасы, что происходили в ДНР и ЛНР, а не позорно закрывал глаза».

«И какое они теперь имеют право нас поучать и рассказывать, как нам жить?» — задалась вопросом Захарова.

Она с иронией отметила, что раз уехавшие верят европейцам, которые «подбрасывают косточки периодически в их будочке», то должны поверить и этому автору-европейцу, который, в отличие от других, «знает ситуацию изнутри».