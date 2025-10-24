Президент России Владимир Путин провел переговоры с руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерием Пикалевым.

Об этом в пятницу, 24 октября, сообщили в Кремле.

— Пикалев доложил о текущей работе ведомства и реализации Стратегии развития таможенной службы России до 2030 года. Особое внимание уделено подготовке кадров и социальной поддержки сотрудников, — уточнили в пресс-службе.

Также глава ФТС рассказал о сокращении сроков проведения таможенного контроля в пунктах пропуска и дополнительных мерах, которые помогают бороться с серым импортом.

Речь идет о работе по созданию национальной системы подтверждения ожидания товаров – СПОТ.

В этот же день глава государства провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и подтвердили взаимный настрой на расширение торгово-экономического сотрудничества.

22 октября Путин также принял участие в плановой тренировке стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих.