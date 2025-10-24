Европейцы становятся жертвами мистификации и обмана со стороны собственных властей, когда речь заходит о мнимой российской угрозе. Об этом в пятницу, 24 октября, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По словам пресс-секретаря ведомства, современную пропаганду в Западной Европе можно сравнить с той, что была в нацистской Германии и фашистской Италии в 1930-х годах. В качестве наглядного примера она привела нидерландскую газету, где сообщалось о подготовке закона об изъятии земли под нужды милитаризации.

— Объясняя им, что вот-вот якобы Россия нападет. Даже не задавая себе вопрос, а где та граница, физически где она прилегает между Нидерландами и Россией. Ее же нет, — передает слова Захаровой РИА Новости.

Похожую точку зрения выразил президент России Владимир Путин. По мнению главы государства, современная западная пропаганда не особо отличается от известных всем советских штампов. Он подчеркнул, что сейчас среди аудитории есть большой спрос на более объективные новости.