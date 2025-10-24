Депутат объяснила желание Японии наладить диалог с Россией

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предположила, что Япония попытается наладить отношения с Россией, опасаясь втягивания в конфликт из-за давления Запада. Об этом депутат рассказала News.ru.

Ранее новый японский премьер Санаэ Такаити заявила о желании заключить мирный договор с Россией. РФ и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны.

Президент РФ Владимир Путин предлагал Японии до конца 2018 года подписать договор, в котором не будет предварительных условий. По задумке Путина, на основании этого документа Москва и Токио «как друзья» могли бы решать все спорные вопросы, в том числе территориальные споры.

Последние японские премьеры заявляли, что Токио стремится заключить мирный договор с Россией, но только после «разрешения территориального вопроса» Курил. В 2022 году Япония присоединилась к санкциям, введенным против России на фоне украинского кризиса. РФ в ответ отказалась обсуждать мирный договор с Японией и продолжать совместную хозяйственную деятельность на Курилах.

В ноябре 2024-го японский посол в РФ Акира Муто заявил, что обсуждение мирного договора начнется после завершения конфликта на Украине. Он добавил, что инициаторами переговоров должны выступать обе страны. Чуть позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недружественные действия Японии «полностью препятствуют» обсуждению мирного договора.

«Я вполне допускаю, что Япония может сейчас попытаться наладить отношения с Россией, но Курилы мы точно не отдадим», - подчеркнула Журова.

Она предположила, что японцы могу опасаться давления с целью втянуть их в конфликт с Россией. Депутат добавила, что японцы - «люди здравые», которые «понимают, что лучше дружить и взаимодействовать экономически, чем ввязываться с нами в какую-то войну».