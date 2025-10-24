О чем говорит Госдума сегодня: индексация пенсий и запрет Хэллоуина

Депутаты Госдумы анонсировали индексацию пенсий в России, призвали школы и детсады воздержаться от празднования Хэллоуина, а также раскрыли детали «ошеломляющего» ответа России на удары Tomahawk. О чем сегодня говорит Госдума, разбирался «Рамблер».

Индексация пенсий

По словам члена комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина, с 1 января 2026 года в России вырастет стоимость одного пенсионного коэффициента. Индексация составит 7,6% и затронет всех получателей страховых пенсий по старости, пишет News.ru.

«С 1 января 2026 года стоимость одного пенсионного коэффициента вырастет до 156 рублей 76 копеек, а фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составит 9584 рубля 69 копеек. (…) При наличии 100 пенсионных баллов и стандартной фиксированной части пенсия увеличится примерно на 1,8 тыс. рублей в месяц», — пояснил Говырин.

При этом он обратил внимание на то, что повышение пенсий работающим пенсионерам рассчитывается не от фактической суммы, а от расчетной — той, что начислялась бы, если бы человек не работал.

«Эта так называемая виртуальная база ежегодно увеличивается в зависимости от общего уровня индексации. В 2026 году она вырастет на 7,6%. Также предусмотрена индексация социальных пенсий — она традиционно проводится с 1 апреля и в 2026 году составит 6,8%, что даст прибавку примерно от 700 до 1000 рублей в месяц в зависимости от размера выплаты», — заметил Говырин.

Празднование Хэллоуина

Также в Госдуме призвали школы и детсады воздержаться от празднования Хэллоуина. Депутат Яна Лантратовая пояснила, что родители и педагоги считают, что этот праздник чужд для нашей культуры. Ее слова приводит «Московский комсомолец».

«Предлагать им примерять на себя роль страшных, злых персонажей, рисовать на себе кровь и поклоняться смерти считаю неправильным», — отметила Лантратова

Она констатировала, что сейчас среди детей и подростков и без того высокий уровень агрессии.

«Ошеломляющий» ответ России

Президент России Владимир Путин ранее предупредил, что удары вглубь России Tomahawk или другим дальнобойным оружием встретят «ошеломляющий» ответ. Сегодня в Госдуме раскрыли, в чем он может состоять.

«[Ответные удары будут нанесены] с тяжелых ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, и наземных мощнейших комплексов «Ярс». А уж какая будет «голова» прикручена, это дело верховного главнокомандующего страны. Поэтому ответ может быть ошеломляющим до такой степени, что ошеломиться, может быть, даже многие и не успеют», — пояснил News.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Он также посоветовал Киеву внимательно взвесить риски, прежде чем делать заявления о нанесении ударов вглубь России, так как скорость российских ракет гораздо больше — до 10 махов.

Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Киев в скором времени может получить ракеты Tomahawk. При этом переговоры по этому вопросу у Киева с Вашингтоном зашли в тупик. По словам Зеленского, Украина может получить Tomahawk или другое дальнобойное оружие от европейских государств, которые им располагают.

Перспективы развития России

В свою очередь депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет увидел в новых западных санкциях «исторический шанс» для России укрепить экономический и политический суверенитет. Его слова приводит РИА Новости.

«Введение очередных санкций для нас — это повторное закрепление и усвоение сложного урока, и, по сути, является для России историческим шансом в кратчайшие сроки наверстать и восстановить утраченные компетенции во всех сферах жизнедеятельности страны», — уверен он.

Напомним, что ранее США ввели санкций против российских нефтедобывающих компаний «Роснефть» и «Лукойл». Ограничения стали первым случаем введения американских санкций против России после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Дефицит кадров

При этом депутаты обратили внимание на то, что сегодняшний дефицит кадров в сфере туризма составляет не менее 15–20% от текущей занятости или порядка 54–70 млн человек. Такие данные озвучил News.ru председатель Комитета по туризму и туристической инфраструктуре Госдумы Сангаджи Тарбаев.

«Глобальный сектор туризма к 2035 году потребует еще 91 млн новых сотрудников. К 2030 году мир уверенно выходит на объемы спроса на отдых в размере 15 трлн долларов. Сможет ли индустрия туризма покрыть этот спрос? При имеющемся дефиците кадров — вряд ли», — пояснил Тарбаев.

Парламентарий предупредил, что на фоне мирового кадрового голода в этой сфере может начаться «реальная охота» за специалистами, причем на уровне стран.

«Не хватает топ-менеджеров, управленцев среднего звена. Обслуживающий персонал и линейные специалисты — головная боль практически любого туристического бизнеса. Нам, россиянам, стоит задуматься о новом подходе к подготовке кадров», — констатировал Тарбаев.

Усиление наказаний за склонение детей к диверсиям

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал сегодня нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который ужесточает уголовную ответственность за диверсии и вовлечение в них детей, пишет РИА Новости.

В законопроекте предлагается понизить возраст ответственности за преступления диверсионно-террористической направленности до 14 лет, предусмотреть, что ходатайство об условно-досрочном освобождении можно подавать только после фактического отбытия не менее 3/4 срока, а также ужесточить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение детей к диверсионной и террористической деятельности.