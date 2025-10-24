В России оценили перспективы заключения мирного договора с Японией

Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов в разговоре с Рамблером объяснил заявление нового премьера Японии Санаэ Такаити о стремлении Токио заключить мирный договор с Москвой по итогам Второй мировой войны, а также ответил на вопрос о возможности улучшения российско-японских отношений в обозримой перспективе.

Япония будет стремиться к заключению мирного договора с Россией, несмотря на сложную ситуацию в двусторонних отношениях. Об этом в своей программной речи в парламенте по случаю вступления в должность ранее заявила новый японский премьер-министр Санаэ Такаити.

Заявлении Такаити обусловлено тем, что заключение мирного договора– это фундаментальный курс Японии в отношениях с Россией (а ранее с Советским Союзом). В Токио считают, что сторонам необходимо нормализовать отношения и заключить соглашение по итогам Второй мировой войны. При этом многие полагают, что наша страна до сих пор находится в состоянии войны с Японией. Но тут важно отметить, что на самом деле это не так. В 1956 году была подписана советско-японская (Московская) декларация, которая восстановила дипломатические отношения между странами. Так что сейчас мы не находимся в состоянии войны. Тем не менее японцы считают, что мирный договор крайне необходим. Но они увязывают подписание документа с так называемым «решением территориальной проблемы». Речь идет о претензиях Токио на четыре южнокурильских острова, которые он называет своими «северными территориями» и требует их «вернуть». Только после этого Япония будет готова подписать договор. Однако позиция Москвы по этому поводу совершенно иная. Мы считаем, что никакого территориального вопроса не существует, что РФ законно владеет островами. Все это юридически и исторически подкреплено. Поэтому мы будем готовы вести переговоры о мире, если японцам этого так сильно хочется, но без увязки с территориальным вопросом. Валерий Кистанов Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН

По словам специалиста, российские власти могут подписать мирный договор с Токио, если в соответствующем документе будут содержаться пункты о развитии двустороннего сотрудничества в различных сферах, таких как экономика, культура и других.

«Однако японцев это не устраивает. Они продолжают настаивать на том, что договор должен быть подписан на основе решения «территориальной проблемы». И этот базовый курс Токио не изменится после избрания Санаэ Такаити премьером Японии. С ее приходом к власти существенных прорывов в российско-японский отношениях ждать не приходится», - отметил эксперт.

Политика Санаэ Такаити на посту японского премьера будет носить националистический и правоконсервативный характер, подчеркнул Кистанов.

«В связи с этим каких-то позитивных решений в отношениях с Москвой от нее ждать вряд ли стоит», - заявил он.

После начала СВО Япония заняла антироссийскую позицию, в связи с чем РФ внесла ее в список недружественных стран, напомнил эксперт.

«Так что отношения России и Японии сейчас находятся даже не в холодильнике, а в морозильнике. В связи с этим перспективы переговоров о заключении мирного договора находятся за видимой линией политического горизонта. Они покрыты толстым слоем тумана. И во всяком до окончания СВО о нормализации отношений Москвы и Токио говорить не приходится», - заключил собеседник.

Ранее Санаэ Такаити заявила об «историческом изменении баланса сил» в мире.