Песков объяснил обещание Путина об ошеломляющем ответе на попытки ударов ВСУ
Президент России Владимир Путин обещал ошеломляющий ответ не только на поставки ракет Tomahawk. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.
Также он назвал заявление Путина красноречивым и исчерпывающим.
В Кремле раскрыли позицию Путина по встрече с Трампом
Ранее президент России Владимир Путин пригрозил «серьезным, если не ошеломляющим» ответом РФ в случае удара крылатыми ракетами Tomahawk по территории страны.
«Пусть они об этом подумают», — сказал он.
Глава государства также подчеркнул, что диалог всегда будет лучше любой конфронтации, «тем более войны».