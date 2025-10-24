Песков объяснил обещание Путина об ошеломляющем ответе на попытки ударов ВСУ

Президент России Владимир Путин обещал ошеломляющий ответ не только на поставки ракет Tomahawk. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Вы неправильно сказали: [ошеломляющий ответ будет] не на поставки Tomahawk, а на попытки осуществления ударов вглубь территории РФ. Вот о чем говорил президент», — сказал он.

Также он назвал заявление Путина красноречивым и исчерпывающим.

Ранее президент России Владимир Путин пригрозил «серьезным, если не ошеломляющим» ответом РФ в случае удара крылатыми ракетами Tomahawk по территории страны.

«Пусть они об этом подумают», — сказал он.

Глава государства также подчеркнул, что диалог всегда будет лучше любой конфронтации, «тем более войны».