Песков объяснил слова Путина об «ошеломляющем ответе» на поставки Tomahawk Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 октября, заявил, что слова российского лидера Владимира Путина об ответе на возможные удары ракетами Tomahawk не требуют дополнительных разъяснений, назвав их красноречивыми и исчерпывающими.

© Вечерняя Москва

— Мне кажется, что заявление настолько красноречивое и исчерпывающее, что здесь нечего разъяснять, — сказал Песков РИА Новости, отвечая на вопрос о смысле слов Путина.

Ранее Путин подчеркнул, что ответ России в случае таких атак будет серьезным, если не сказать ошеломляющим.

22 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг утверждения издания Wall Street Journal о том, что Америка якобы разрешила Украине наносить дальнобойные удары по России. Ранее газета WSJ писала, что США сняли ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит ВСУ активизировать атаки по РФ.

Трамп также заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Штаты не будут поставлять ракеты Tomahawk Киеву, «по крайней мере сейчас». Журналисты отметили, что встреча лидеров США и Украины прошла «непросто»: во время переговоро