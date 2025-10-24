Почти все страны — члены Евросоюза (ЕС) и Североатлантического альянса (НАТО) сплотились для нанесения стратегического поражения России. Они это делают через спонсирование киевского режима.

Об этом в пятницу, 24 октября, заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров.

— Почти все члены Евросоюза и НАТО опять сплотились для нанесения стратегического поражения нашей стране, развязав против России войну через нацистский режим, который был незаконно приведен к власти в результате госпереворота в феврале 2014 года, — передает слова Лаврова РИА Новости.

Министр иностранных дел добавил, что Россия осознает свою особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

Ранее Сергей Лавров перефразировал пословицу о воре и шапке, чтобы объяснить, почему некоторые европейские страны призывают к немедленному перемирию на Украине. По его словам, лидеры ЕС также могут подтолкнуть Украину к осуществлению террористических актов.

Он также заявил, что успешное завершение специальной военной операции на Украине путем достижения поставленных целей не вызывает никаких сомнений.