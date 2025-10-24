В Кремле раскрыли позицию Путина по встрече с Трампом

Президент России Владимир Путин не исключает встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в будущем, но для ее проведения нужна подготовка.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В Кремле оценили срыв новой встречи Путина и Трампа