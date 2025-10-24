В Кремле раскрыли позицию Путина по встрече с Трампом
Президент России Владимир Путин не исключает встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в будущем, но для ее проведения нужна подготовка.
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Президент Трамп заявил, что в настоящий момент он перестал думать о проведении саммита. Вместе с тем, за последние два дня он уже несколько раз повторил, что не исключает проведение такого саммита в будущем. Эту точку зрения разделяет и президент Путин», — отметил представитель Кремля.