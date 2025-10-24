Лавров оценил призывы сделать армию ФРГ сильнейшей на континенте

Призывы из Берлина сделать немецкую армию сильнейшей на Евразийском континенте безответственны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам церемонии открытия VIII Глобального форума молодых дипломатов.

Глава российской дипломатии напомнил, что 2025 год проходит под знаком 80-летия Победы во Второй мировой и Великой Отечественной войнах, 80-летия создания Организации Объединенных наций (ООН).

"Значимость этих эпохальных событий для всего послевоенного миропорядка невозможно переоценить", - подчеркнул он. "Наша страна внесла решающий вклад в разгром нацистской Германии, которая объединила под своими знаменами со свастикой практически всю тогдашнюю Европу, - добавил Лавров. - Об этом важно не забывать сегодня, когда из Берлина раздаются безответственные призывы вновь сделать немецкую армию сильнейшей на континенте, и когда почти все члены Евросоюза и НАТО опять сплотились для нанесения стратегического поражения нашей стране, развязав против России войну через нацистский режим, который был незаконно приведен к власти в результате госпереворота в феврале 2014 года".

Лавров раскрыл желание России в отношении ООН

Глава МИД РФ подчеркнул, что, со своей стороны, Российская Федерация - один из постоянных членов Совета Безопасности ООН, крупнейшая евразийская держава в полной мере осознает свою особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

"Мы продолжаем энергично работать над формированием более справедливого многополярного мироустройства, которое должно опираться на принципы Устава ООН в их совокупности, полноте и взаимосвязи, должно учитывать все культурно-цивилизационное многообразие современного мира, право народов самостоятельно определять модели и пути своего развития", - подчеркнул Лавров.

По словам главы МИД РФ, в этих целях Россия сопрягает усилия со своими союзниками и стратегическими партнерами, представляющими мировое большинство.