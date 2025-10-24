Лавров оценил призывы сделать армию ФРГ сильнейшей на континенте

Лавров назвал безответственными призывы сделать армию ФРГ сильнейшей на континенте

ТАСС

Призывы из Берлина сделать немецкую армию сильнейшей на Евразийском континенте безответственны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам церемонии открытия VIII Глобального форума молодых дипломатов.

Глава российской дипломатии напомнил, что 2025 год проходит под знаком 80-летия Победы во Второй мировой и Великой Отечественной войнах, 80-летия создания Организации Объединенных наций (ООН).

"Значимость этих эпохальных событий для всего послевоенного миропорядка невозможно переоценить", - подчеркнул он. "Наша страна внесла решающий вклад в разгром нацистской Германии, которая объединила под своими знаменами со свастикой практически всю тогдашнюю Европу, - добавил Лавров. - Об этом важно не забывать сегодня, когда из Берлина раздаются безответственные призывы вновь сделать немецкую армию сильнейшей на континенте, и когда почти все члены Евросоюза и НАТО опять сплотились для нанесения стратегического поражения нашей стране, развязав против России войну через нацистский режим, который был незаконно приведен к власти в результате госпереворота в феврале 2014 года".

Глава МИД РФ подчеркнул, что, со своей стороны, Российская Федерация - один из постоянных членов Совета Безопасности ООН, крупнейшая евразийская держава в полной мере осознает свою особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

"Мы продолжаем энергично работать над формированием более справедливого многополярного мироустройства, которое должно опираться на принципы Устава ООН в их совокупности, полноте и взаимосвязи, должно учитывать все культурно-цивилизационное многообразие современного мира, право народов самостоятельно определять модели и пути своего развития", - подчеркнул Лавров.

По словам главы МИД РФ, в этих целях Россия сопрягает усилия со своими союзниками и стратегическими партнерами, представляющими мировое большинство.