Непосредственной экономической выгоды от разделения Украины для Запада нет, этот проект скорее связан с межцивилизационной враждой. Такое мнение высказал News.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Украина давно уже «не суверенна, не независима и уж точно не самостоятельна», а ее судьба находится в чужих руках.

«Что имел в виду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говоря о том, что судьба Украины находится в чужих руках? Есть общие стратегические соображения, сводящиеся к тому, что все, что против России, выгодно западным странам», — пояснил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

При этом он считает, что сейчас нет «непосредственной пользы для Запада» от колонии в виде Украины.

«Просто потому, что в Европе сейчас не могут толком распорядиться своими собственными ресурсами. Так что, кроме соображений межцивилизационной вражды (...) других соображений не вижу», — заметил парламентарий.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Джордж Биб заявил о том, что в Европе сложилась «коалиция нежелающих», которая стремится к затягиванию украинского кризиса и считает, что угрозу представляет сам компромисс с Россией. По словам эксперта, среди представителей этой коалиции можно особо выделить главу евродипломатии Каю Калласс, которая не только не стремится к дипломатическому компромиссу, но скорее сопротивляется ему.