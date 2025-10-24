Российский посол высказался о маршруте Трампа

В проекте маршрута Трампа пока нет конкретики, чтобы его можно было оценивать.

Об этом заявил посол России в Ереване Сергей Копрыкин, его слова приводит Telegram-канал «Sputnik Армения».

«Что касается конкретно "маршрута Трампа" — давайте сначала поймем, что это такое с точки зрения конкретики. Пока у нас нет конкретной информации, что это и как это будет функционировать. Мы ждем более конкретной информации», — сказал он.

При этом дипломат подчеркнул, что Россия поддерживает любые шаги, которые будут вести к миру между Арменией и Азербайджаном, а также стабилизации обстановки и процветанию региона.

«Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP), ранее известный как Зангезурский коридор — маршрут, связывающий Азербайджан с его эксклавом, Нахичеванской автономной республикой, через территорию Армении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения работает над деталями проекта вместе с США. Он также подчеркнул, что обустройство маршрута не может начаться быстро.