В МИД прокоментировали клеветническую антироссийскую кампанию по «детской теме»

Киев и его западные спонсоры не прекращают раскручивать антироссийскую клеветническую кампанию по «детской теме». Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

По ее словам, для продвижения этих нарративов создаются различные оторванные от реальности форматы, чтобы «застолбить» на международной арене образ России как «преступника», «террориста», «похитителя детей».

Она подчеркнула, что, по данным СМИ, в верхней палате Конгресса США готовится к принятию ряд антироссийских проектов законодательных актов, например законопроект о признании России «государством-спонсором терроризма» из-за «похищения украинских детей».

Представитель российского внешнеполитического ведомства уточнила, что Москва расценивает это как попытку подорвать установившийся между Россией и США диалог.

Ранее первая леди США Мелания Трамп обсудила с президентом России Владимиром Путиным возвращение украинских детей домой. Она сообщила, что договорилась с российским лидером сотрудничать друг с другом на благо всех людей, вовлеченных в конфликт на Украине.