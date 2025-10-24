В МИД оценили планы США признать Россию страной-спонсором терроризма

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инициативы в Конгрессе США о признании России страной-спонсором терроризма направлены на подрыв диалога между Москвой и Вашингтоном. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что подобные шаги рассматриваются как попытка разрушить налаженные каналы взаимодействия, в частности по вопросам гуманитарного характера. Среди них — тема воссоединения детей, которые в результате конфликта на Украине потеряли связь со своими родственниками. По её словам, контакты между российской и американской сторонами служат важным инструментом для содействия возвращению семей и обеспечения защиты прав детей.

Дипломат отметила, что Москва воспринимает диалог с Вашингтоном не только как способ решения конкретных гуманитарных вопросов, но и как возможность донести до международного сообщества объективную информацию о происходящем.

Ранее сообщалось, что комитет Сената США по международным отношениям 22 октября планировал рассмотреть пакет из трёх законопроектов, направленных на усиление давления на Россию. В него вошли инициативы о признании страны государством-спонсором терроризма, о введении санкций против Китая за поддержку Москвы, а также о регулярном финансировании Украины за счёт замороженных российских активов.