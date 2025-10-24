Путин поздравил спецназовцев ВС РФ с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов и личный состав спецназа Вооруженных сил (ВС) РФ с 75-летием образования этих подразделений, отметив мужество бойцов в ходе специальной военной операции.

"За эти годы бойцы спецназа вписали множество ярких победных страниц в летопись воинской славы Отечества, с честью продолжили и приумножили ратные традиции своих легендарных предшественников. <...> И сегодня в ходе специальной военной операции вы сражаетесь на самых опасных участках, отстаиваете наши исторические земли - Донбасс и Новороссию. Активно применяя богатый боевой опыт и выверенную тактику, современное вооружение и технику, всегда действуете высокопрофессионально, мужественно и решительно", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что в героической биографии спецназа ВС РФ - "доблестное выполнение сложнейших заданий в Афганистане и других горячих точках, нейтрализация международных террористов, защита крымчан и севастопольцев, которые в 2014 году сделали свой твердый выбор вновь быть вместе с Россией".

Президент подчеркнул, что народ России гордится спецназовцами и их подвигами, а также выразил благодарность ветеранам и личному составу подразделений за верную службу Родине, преданность долгу и присяге, за самоотверженность и отвагу.

"Уверен, что вы и впредь будете достойно решать все поставленные задачи, надежно стоять на страже безопасности нашей страны и граждан", - указал Путин.

24 октября ежегодно в Вооруженных силах России отмечается День подразделений специального назначения ("День спецназа"), введенный указом Путина от 31 мая 2006 года.