Захарова: Россия будет добиваться строгого соблюдения Устава ООН

Преобразования в ООН должны вести к повышению роли стран мирового большинства, Россия будет добиваться строгого соблюдения принципов Устава всемирной организации.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Почти сразу же представители западного "лагеря" взяли курс на ослабление всемирной организации, вследствие чего она полностью так и не раскрыла свой потенциал. Однако ООН все-таки смогла записать в свой актив немало исторически значимых достижений, заложивших основы современного многополярного мироустройства, - отметила дипломат. - Наглядный пример - принятие в 1960 году по инициативе Советского Союза Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам, благодаря которой на карте мира появились десятки самостоятельных государств".

В последнее время, как указала Захарова, критика в адрес ООН работает с новой силой, "доходит до утверждений, будто она выполнила свою историческую миссию и больше не востребована".

"Действительно, в работе всемирной организации хватает проблем. Речь идет об ангажированности Секретариата, низкой эффективности, забюрократизированности, нерациональном расходовании средств и т. д. Однако их корень кроется не в структурных изъянах, а в том, как делегации подходят к деятельности ООН и пользуются возможностями, которые она открывает. Ведь всемирная организация является лишь отражением политической воли и договороспособности государств - членов", - обратила внимание официальный представитель МИД РФ.

Тем не менее все это не может поставить под сомнение тот непреложный факт, что ООН - "самая успешная международная организация в истории человечества, сила которой заключается в беспрецедентно широкой представленности и круге полномочий", подчеркнула Захарова.

"Устав всемирной организации полностью сохраняет актуальность и оптимально отвечает на запросы многополярной эпохи. Закрепленные в нем основополагающие принципы межгосударственного взаимодействия выдержали испытание временем и должны неукоснительно соблюдаться во всей полноте, совокупности и взаимосвязи", - акцентировала внимание дипломат.

"Безусловно, ООН нуждается в адаптации к полицентричным реалиям. При этом необходимо, чтобы любые изменения носили рациональный и выверенный характер, были направлены на укрепление институциональных основ всемирной организации, сохранение "разделения труда" между ее главными органами, повышение результативности и оперативного потенциала ООН, - отметила Захарова. - Не менее важно, чтобы преобразования осуществлялись под строгим контролем государств - членов и вели к повышению роли стран мирового большинства".

Роль России

Россия как государство - основатель ООН и постоянный член ее Совета Безопасности "осознает свою ответственность за судьбу организации", говорится в комментарии официального представителя МИД. Подчеркивается, что российская сторона "готова и впредь совместно с многочисленными единомышленниками энергично работать в пользу полноценного восстановления центральной координирующей роли ООН в мировых делах, как это предусмотрено Концепций внешней политики России, и добиваться строгого соблюдения заложенных в ее Устав принципов".