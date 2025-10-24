Отказ Трампа от встречи с Путиным объяснили

Политолог Сергей Михеев заявил, что президент США Дональд Трамп не имеет внятного решения по украинскому вопросу. Об этом эксперт сообщил в эфире радиостанции «Вести ФМ» в своей авторской программе «Железная логика», комментируя отказ Вашингтона от встречи с российской делегацией в Будапеште.

Михеев отметил, что не видит ни конкретных предложений, ни стратегии со стороны американского лидера. По его словам, многие государства выработали собственные подходы к урегулированию конфликта, однако план Трампа, если он существует, остаётся неясным. Эксперт подчеркнул, что в публичном пространстве не прозвучало ни одной внятной идеи, которая могла бы объяснить позицию США по украинскому направлению.

При этом политолог допустил, что обсуждения возможных инициатив могут вестись кулуарно — на закрытых встречах представителей делегаций. Однако, как подчеркнул он, пока всё сводится лишь к общим заявлениям о готовности к диалогу, без конкретных предложений и шагов.

Михеев также подверг критике формулировку Белого дома о том, что «Россия не сделала шагов навстречу». По мнению эксперта, аналогичное утверждение можно адресовать и американской стороне, поскольку со стороны США также не наблюдается готовности к конструктивному взаимодействию.

Вместе с тем политолог отметил и положительный момент текущей ситуации: временное снятие с повестки темы ракет «Томагавк». Он подчеркнул, что возвращение этого вопроса стало бы крайне опасным, ведь подобные вооружения способны нести ядерные боеголовки. Михеев назвал это одной из «красных линий», пересечение которых может привести к непредсказуемым последствиям для глобальной безопасности.