Макрон выступил с призывом в отношении России

На Россию следует усилить давление ради скорейшего окончания конфликта на Украине. С таким призывом в соцсети X выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

© Газета.Ru

«Поскольку Россия продолжает выступать против немедленного и безоговорочного прекращения огня, мы полны решимости усилить давление на Москву», — написал президент Франции.

Он добавил, что приветствует принятие новых санкций против РФ со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза.

Макрон вновь пригрозил России

По словам Макрона, Франция вместе с европейскими партнерами и в тесном сотрудничестве с США продолжает поддерживать Украину.

21 октября Макрон заявил, что Европа согласовала гарантии безопасности для Украины в рамках «коалиции желающих».

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что союзники Киева практически завершили работу над гарантиями безопасности республики, осталось лишь несколько нюансов. Он отметил, что Вашингтон «поддерживает гарантии и будет участником», но Украина хочет более конкретных вещей. Глава государства также заметил, что 26 стран согласились предоставить соответствующие гарантии.

Ранее Макрон высказался о территориальных уступках со стороны Украины.