Макрон выступил с призывом в отношении России

Президент Франции Макрон призвал усилить давление на Россию ради Украины
На Россию следует усилить давление ради скорейшего окончания конфликта на Украине. С таким призывом в соцсети X выступил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Поскольку Россия продолжает выступать против немедленного и безоговорочного прекращения огня, мы полны решимости усилить давление на Москву», — написал президент Франции.
Он добавил, что приветствует принятие новых санкций против РФ со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза.
По словам Макрона, Франция вместе с европейскими партнерами и в тесном сотрудничестве с США продолжает поддерживать Украину.
21 октября Макрон заявил, что Европа согласовала гарантии безопасности для Украины в рамках «коалиции желающих».
17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что союзники Киева практически завершили работу над гарантиями безопасности республики, осталось лишь несколько нюансов. Он отметил, что Вашингтон «поддерживает гарантии и будет участником», но Украина хочет более конкретных вещей. Глава государства также заметил, что 26 стран согласились предоставить соответствующие гарантии.
Ранее Макрон высказался о территориальных уступках со стороны Украины.