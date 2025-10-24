Владимиру Зеленскому нужны ракеты Tomahawk для того, чтобы наносить удары по гражданской инфраструктуре и имиджу России. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, его слова приводит РИА Новости.

«Зеленскому Tomahawk нужны, чтобы нанести колоссальный имиджевый урон России», — высказался он.

В Крыму предсказали будущее Зеленского

По словам Константинова, ракеты не изменят ситуации на линии фронта, однако Tomahawk могут быть применены для удара по гражданским объектам, «чтобы погибло как можно больше мирного населения».

«Думаю, что президент США [Дональд Трамп] понял, к чему клонит Зеленский», — добавил он.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Дональд Трамп в ходе встречи в Белом доме призвал Владимира Зеленского не рассчитывать на скорые поставки ракет Tomahawk.