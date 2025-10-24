Захарова на фоне шатдауна в США задала вопрос о тратах Вашингтона на Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала видео с федеральными служащими США, выстраивающимися в очередь за бесплатной едой в связи с шатдауном.

В своём Telegram-канале дипломат предложила подсчитать, сколько денег власти США потратили на поддержку Владимира Зеленского.

Захарова внесла ясность в слухи о срыве встречи Путина и Трампа

«Сколько это в переводе на «коробки с питанием?» — поинтересовалась она.

Ранее стало известно, что сенат США в 12-й раз не смог принять проект, необходимый для прекращения шатдауна.