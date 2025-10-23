Захарова заинтересовалась выданной США Киеву суммой в пересчете на еду

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о том, какой будет выделенная США сумма на помощь Украине в пересчете на "коробки с питанием".

"Сколько денег США потратили на Зеленского? Сколько это в переводе на "коробки с питанием"?", - написала дипломат в своем телеграм-канале, комментируя новость о выстроившихся в длинную очередь потерявших работу федеральных служащих США за коробками с бесплатной едой из-за шатдауна.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулирован.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Трампа).