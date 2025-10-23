Путин ответил на заявления Трампа: главное

Президент России Владимир Путин ответил на заявления американского главы Дональда Трампа. «Рамблер» собрал ключевые моменты его общения с журналистами после заседания XVII съезда Русского географического общества.

Встреча с Трампом

По словам Путина, сама встреча и место ее проведения — Будапешт — были предложены главой США во время последнего телефонного разговора. Путин отметил, что согласился с этим, но высказал предложение о том, что такие мероприятия «нужно хорошо готовить».

«И для меня, и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата. Надо сказать, что президент США с этим согласился, полностью согласился, и сказал, что с их стороны над подготовкой этой встречи будет работать целый ряд должностных лиц действующей администрации. Некоторых из них он назвал. Я сказал, что после утверждения Трампа окончательного списка тех, кто будет заниматься подготовкой этой встречи, Москва объявит, кто будет работать с нашей стороны», — добавил президент РФ.

Он указал, что на первом этапе подготовкой этой встречи должны были заниматься глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.

«Сейчас я вижу, я знаком с этим заявлением: Трамп решил ее отменить или перенести эту встречу. Скорее, он говорит о переносе этой встречи, на что можно сказать — диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры, тем более война, поэтому мы всегда это поддерживали, продолжение диалога, и сейчас это поддерживаем», — подчеркнул Путин.

Новые санкции против РФ со стороны США и ЕС

Говоря о готовящихся Вашингтоном и Брюсселем антироссийских мерах, президент России заявил, что ничего нового в этом нет и, несмотря на их серьезность и возможные последствия, существенного влияния на экономическое самочувствие РФ они не окажут.

«То, что отменили приобретение наших унитазов, — это им дорого обойдется. Они им в общем-то были бы нужны в сегодняшней ситуации, если они и дальше будут продолжать такую политику в отношении Российской Федерации», — сказал Путин.

По его мнению, новые санкции являются попыткой оказать давление на Россию, но «ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением». Путин выразил уверенность, что РФ «имеет такую привилегию».

«Если говорить о политической части, то, конечно, это акт недружественный в отношении России — это очевидная вещь, и он не укрепляет российско-американские отношения, которые вот только-только начали восстанавливаться. Конечно, такими действиями администрация США наносит ущерб российско-американским отношениям», — добавил лидер РФ.

При этом Путин указал, что Москва по-прежнему готова к конструктивному диалогу с Вашингтоном, если он «перейдет к серьезному разговору на перспективу, в том числе и в экономической сфере, а не давлению».

Передача Украине дальнобойных ракет Tomahawk

Отдельное внимание Путин уделил возможным поставкам Киеву американских ракет Tomahawk. Российский лидер назвал эти сообщения «попыткой эскалации» конфликта.