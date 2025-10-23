Путин ответил на заявления Трампа: главное
Президент России Владимир Путин ответил на заявления американского главы Дональда Трампа. «Рамблер» собрал ключевые моменты его общения с журналистами после заседания XVII съезда Русского географического общества.
Встреча с Трампом
По словам Путина, сама встреча и место ее проведения — Будапешт — были предложены главой США во время последнего телефонного разговора. Путин отметил, что согласился с этим, но высказал предложение о том, что такие мероприятия «нужно хорошо готовить».
«И для меня, и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата. Надо сказать, что президент США с этим согласился, полностью согласился, и сказал, что с их стороны над подготовкой этой встречи будет работать целый ряд должностных лиц действующей администрации. Некоторых из них он назвал. Я сказал, что после утверждения Трампа окончательного списка тех, кто будет заниматься подготовкой этой встречи, Москва объявит, кто будет работать с нашей стороны», — добавил президент РФ.
Он указал, что на первом этапе подготовкой этой встречи должны были заниматься глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.
«Сейчас я вижу, я знаком с этим заявлением: Трамп решил ее отменить или перенести эту встречу. Скорее, он говорит о переносе этой встречи, на что можно сказать — диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры, тем более война, поэтому мы всегда это поддерживали, продолжение диалога, и сейчас это поддерживаем», — подчеркнул Путин.
Новые санкции против РФ со стороны США и ЕС
Говоря о готовящихся Вашингтоном и Брюсселем антироссийских мерах, президент России заявил, что ничего нового в этом нет и, несмотря на их серьезность и возможные последствия, существенного влияния на экономическое самочувствие РФ они не окажут.
«То, что отменили приобретение наших унитазов, — это им дорого обойдется. Они им в общем-то были бы нужны в сегодняшней ситуации, если они и дальше будут продолжать такую политику в отношении Российской Федерации», — сказал Путин.
По его мнению, новые санкции являются попыткой оказать давление на Россию, но «ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением». Путин выразил уверенность, что РФ «имеет такую привилегию».
«Если говорить о политической части, то, конечно, это акт недружественный в отношении России — это очевидная вещь, и он не укрепляет российско-американские отношения, которые вот только-только начали восстанавливаться. Конечно, такими действиями администрация США наносит ущерб российско-американским отношениям», — добавил лидер РФ.
При этом Путин указал, что Москва по-прежнему готова к конструктивному диалогу с Вашингтоном, если он «перейдет к серьезному разговору на перспективу, в том числе и в экономической сфере, а не давлению».
Передача Украине дальнобойных ракет Tomahawk
Отдельное внимание Путин уделил возможным поставкам Киеву американских ракет Tomahawk. Российский лидер назвал эти сообщения «попыткой эскалации» конфликта.
«Но если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», — заключил он.