Лавров раскрыл желание России в отношении ООН

Москва выступает за реформу ООН и повышение роли и веса стран Глобального Юга и Востока в ее органах, в частности, в Совете безопасности, рассказал глава МИД России Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, что в июле 2025 года ГА ООН утвердила консенсусом проект резолюции, предложенный Россией в рамках инициативы о реформации деятельности организации.

Министр заметил, что основанная 80 лет назад организация в настоящее время не в полной мере отражает международный баланс сил и требует реформы.

«Россия поддерживает подход, предполагающий повышение роли и веса стран Глобального Юга и Востока в органах ООН, в том числе в наиболее важном из них — Совете безопасности», — разъяснил Лавров.

Глава МИД отметил, что в секретариате ООН — чрезмерное количество сотрудников, которые являются гражданами США, европейских стран, Канады. Он добавил, что это следует учитывать при рассмотрении вопроса о модернизации.

«Зачастую они игнорируют принцип беспристрастности и пользуются административным ресурсом, чтобы нахраписто продвигать свои национальные подходы, тем самым попирая статью 100 устава, предписывающую всем выступать с нейтральных позиций, работая в секретариате ООН», — подчеркнул Лавров.

Министр выразил надежду, что новый генсек организации, выборы которого пройдут в 2026 году, обратит внимание на кадровый вопрос.