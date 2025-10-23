«Выгодна врагам России»: Медведев анонсировал жесткий контроль за мигрантами

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев анонсировал кардинальную реформу: все полномочия в сфере внешней трудовой миграции будут переданы Министерству внутренних дел. Этот шаг, по его словам, необходим для пресечения бесконтрольных потоков, которые создают серьезную напряженность в обществе и выгодны врагам России.

Медведев обозначил новый, предельно жесткий принцип работы с иностранной рабочей силой.

«Необходимо, чтобы мигрант находился в нашей стране строго в соответствии с условиями своего трудового договора и немедленно покидал ее территорию, когда его задачи выполнены», — написал он в мессенджере Max.

По мнению зампреда Совбеза, сложившаяся ситуация с нелегальной миграцией создает излишнюю нагрузку на социальную сферу и здравоохранение в ряде регионов. Кроме того, он сообщил, что в этой среде активно работают террористические и экстремистские организации.

Медведев подчеркнул, что главными задачами миграционной политики остаются обеспечение национальной безопасности и защита российского рынка труда.