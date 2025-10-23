Путин заявил, что саммит в Будапеште скорее перенесен, чем отменен
Российско-американский саммит в Будапеште скорее перенесен, а не отменен, считает президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что ранее заявлял, что такие встречи должны быть хорошо подготовлены, и президент США с этим полностью согласился.
"Сейчас я вижу, что в заявлении президент США решил отменить или перенести эту встречу. Скорее всего, он говорит о переносе этой встречи", - подчеркнул Путин, отметив, что диалог всегда лучше, чем конфронтация, споры или война.