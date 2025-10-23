Медведев заявил о напряжении в обществе из-за ситуации с нелегальными мигрантами

В российском обществе существует серьезная напряженности из-за ситуации с незаконными мигрантами. Об этом заявил Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем канале в MAX.

В сфере миграционной политики необходимо сводить к минимуму нагрузку на социальную сферу и здравоохранение, которая наблюдается в ряде регионов России, добавил он.

Мигранты должна находиться на территории РФ строго по трудовому кодексу и своевременно покидать страну, возвращаясь на родину, отметил Медведев.

«Необходимо усовершенствовать механизмы привлечения в нашу страну иностранной рабочей силы. Прежде всего требуется эффективная система организованного набора трудовых мигрантов», — сказал он.

Недавно депутат Госдумы Сергей Чижов сообщил, что мигранты будут платить отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) пять лет, а не три года, прежде чем получать бесплатное медицинское обслуживание в России.