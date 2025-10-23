Путин вспомнил первый срок Трампа

Lenta.ruиещё 2

Американский лидер Дональд Трамп в свой первый срок ввел самое большое количество антироссийских санкций. Об этом напомнил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Путин вспомнил первый срок Трампа
© РИА Новости

«В первую свою итерацию президентскую, известно, что президент Трамп ввел тогда самое большое количество санкций, которые до тех пор вводились против Российской Федерации», — заявил глава государства.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против двух крупных российских нефтяных компаний, в том числе компании «Лукойл». Рестрикции распространяются на все структуры, находящиеся под их контролем. Также блокируются все компании, прямо или косвенно принадлежащие «Лукойлу» на 50 и более процентов.