«Это им дорого обойдется»: Путин высказался о запрете поставок унитазов из ЕС

Президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами прокомментировал новые санкционные ограничения Европейского союза, в том числе запрет на поставки сантехнического оборудования. Корреспондент URA.RU передает из Кремля слова главы государства.

«Это им дорого обойдется», — пошутил российский лидер, отвечая на вопрос об отмене поставок унитазов из стран ЕС в Россию.

Президент подчеркнул, что новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на экономическое положение России. По его словам, российская промышленность уже доказала способность адаптироваться к внешним вызовам.

Ранее Владимир Путин уже критиковал западные санкции против российского топливно-энергетического комплекса, подчеркивая, что такие меры вредят в первую очередь самим европейским компаниям, лишая их доступа к ключевым рынкам и вынуждая сокращать производство. Президент отмечал, что российские предприятия укрепляют собственные производственные мощности и успешно адаптируются к новым внешним условиям.