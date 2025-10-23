Путин на выставке съезда РГО ударил в судовой колокол с парохода "Алев"

Президент РФ Владимир Путин на выставке в рамках съезда Русского географического общества (РГО) ударил в судовой колокол, который был установлен на пароходе "Алев", потерянном во время Таллинского перехода в Финском заливе в 1941 году.

Президента РФ ознакомили с работой подводно-поисковой экспедиции "Голоса погибших кораблей". В рамках проекта "Поклон кораблям Великой Победы" экспедиция занимается поиском и увековечиванием памяти советских кораблей и экипажей, погибших в 1941 году во время эвакуации из захваченного немцами Таллина (Таллинский переход).

В рамках экспозиции президенту показали колокола, которые были установлены на затонувших кораблях, а затем были подняты экспедицией, чтобы почтить память погибших экипажей. Президенту предложили ударить в колокол санитарного транспорта "Алев". После того, как Путин ударил в колокол, раздался громкий звон.